Transilien organise une série de « job dating » jusqu’à la fin juin

Gare de l'Est

La direction des lignes P, RER E et Tram T4 en Ile-de-France organise, du 9 au 27 juin, une campagne de recrutement avec une série de « job dating », dans quatre gares et station de tramway : sur le parvis de la gare routière de Chelles le 13 juin, de 9 à 13 h ; en gare de Meaux, le 16 juin de 9 à 13 h ; à la station T4 Hôpital-de-Montfermeil (près de la gare) de 9 à 17 h ; et sur le parvis de la gare l’Est à Paris, le 27 juin de 9 à 13 h.

Transilien SNCF cherche des agent(e)s de maintenance, des agent(e)s de conduite, de manœuvre, de production, et des gestionnaires de moyens. Parmi les types de profils, la direction de ces lignes cible des titulaires d’un Diplôme national du Brevet (DNB), d’un CAP/BEP, ou d’un niveau BAC à BAC +3 avec ou sans expérience.

Globalement et sur l’ensemble de l’année, la compagnie ferroviaire compte recruter 600 agents en Ile-de-France.