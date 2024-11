A partir du 15 décembre et jusqu’au 30 mars, Trenitalia va prolonger sa ligne Paris-Lyon vers Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne. La compagnie italienne va ainsi proposer chaque samedi et dimanche un départ le matin et un retour en fin de journée en complément de ses cinq allers-retours quotidiens déjà en place entre Paris et Lyon. Le trajet entre la gare de Lyon à Paris et Chambéry sera réalisé en moins de 3h30, et en moins de 4h15 pour Saint-Jean-de-Maurienne. Les ventes sont ouvertes depuis le 31 octobre.