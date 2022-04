Troisième marché de génie civil sur la ligne 18 du Grand Paris

La Société du Grand Paris (SGP) a attribué le troisième marché de génie civil de la ligne 18 à un groupement d’entreprises composé de Spie batignolles génie civil, Ferrovial Construccion et Spie batignolles valérian. Ce marché, d’un montant de 438 millions d’euros HT, comprend la réalisation de 6,7 km de tunnel et la construction des gares Saint-Quentin Est, Satory et Versailles Chantiers ainsi que de 8 ouvrages de service. Les travaux préparatoires démarreront à la fin de l’été prochain, suivis des travaux de génie civil au début de l’an prochain.

Rappelons que la ligne 18 du Grand Paris Express reliera l’aéroport d’Orly à Versailles Chantiers en passant notamment par le plateau de Saclay. Elle sera en correspondance à l’aéroport d’Orly avec la ligne 14 (ouverture du prolongement prévue en 2024), à Massy Palaiseau avec les lignes B et C du RER, tout en étant à proximité de la gare TGV, et à Versailles Chantiers avec le RER C et les lignes Transilien M et U.