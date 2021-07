UIC Highspeed reprogrammé à la mi-2022 à Pékin

Déprogrammé dès le début de la pandémie de Covid-19, le onzième Congrès mondial de la grande vitesse ferroviaire vient d’être reprogrammé du 28 juin au 1er juillet 2022, soit presque exactement deux ans après la date initialement prévue. Et le lieu reste le même : à Pékin, au National Railway Test Center.

Cette prochaine édition de UIC Highspeed est organisée par l’Union internationale des chemins de fer (UIC), China State Railway Group, Co., Ltd. (CR) et sa filiale China Academy of Railway Sciences Corporation Limited (CARS), « en collaboration avec toutes les parties impliquées dans le transport ferroviaire à grande vitesse dans le monde ». Le thème de ce onzième congrès sera : « Des solutions intelligentes pour un nouveau monde ».

Plus de 3 000 participants sont attendus au congrès UIC Highspeed 2022, qui comprendra, outre des sessions, une exposition et des visites techniques.