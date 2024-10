Un chantier hors norme entraînera la fermeture en journée de la ligne Paris-Orléans

Attention gros chantier à venir sur la ligne Paris-Orléans! Le 8 octobre, SNCF Réseau a annoncé que cette liaison serait fermée en journée à partir d’août 2025 pendant six mois pour cause de chantier. Dès avril, des travaux préparatoires entraîneront l’interruption des circulations de 10h à 15 h. Puis lorsque le chantier principal démarrera, durant l’été, avec des coupures en semaine entre 9h30 et 17h30 jusqu’à la fin janvier 2026. La fin du chantier est prévue en février 2026.

...