Un droit de retrait d’une ampleur nationale perturbe fortement le trafic SNCF

Grosse surprise ce matin pour de nombreux usagers de la SNCF qui ont vu leurs trains supprimés après le droit de retrait exercé par des conducteurs et des contrôleurs dans plusieurs régions et sur certaines lignes franciliennes : le trafic était particulièrement perturbé sur le réseau TER d’Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine et des Pays-de-la-Loire, notamment, et en Ile-de-France sur les RER B et D ainsi que sur les lignes J et R.

Les grévistes ont pris cette décision suite à un accident survenu deux jours auparavant en Champagne-Ardenne, lorsqu’un TER a percuté un poids-lourd coincé à un passage à niveau, faisant trois blessés légers, dont le conducteur du train, seul agent à bord. Les organisations syndicales estiment que le fait que le conducteur était seul met en cause sa sécurité et celle des voyageurs.

Une réunion s’est tenue dans la matinée entre la direction et la CGT qui réclame la présence obligatoire d’un contrôleur par train. Cette revendication syndicale ancienne contestant le mode d’exploitation “équipement agent seul” est écartée par la direction qui rappelle que ce fonctionnement “existe depuis des dizaines d’années“.

“Cette grève sans préavis est totalement irrégulière“, a souligné lors d’une conférence de presse le directeur de la branche TER Franck Lacroix, appelant à “la reprise du service normal“.

Concertation régionale et nationale

La SNCF a annoncé une “concertation dans chaque région” dès vendredi matin au sujet des questions de sécurité, doublée d’une concertation nationale à 17H00 et de la tenue à 15H30 du groupe de travail sur la sécurité pour “examiner au plus haut niveau ces questions“.

De son côté, le secrétaire d’Etat aux Transports, a dénoncé “une grève surprise hors du cadre légal” avant de demander au Bureau d’Enquête sur les Accidents de Transport terrestre (BEA-TT) d’ouvrir une procédure “sans délai” pour “disposer de tous les éléments liés à l’accident et aux questions d’organisation“. Et Jean-Baptiste de préciser qu’il est “urgent de faire toute la lumière sur l’accident”.