Un plan d’infrastructures bienvenu pour le rail américain

Sur le corridor nord-est, une réfection des tunnels sous l'Hudson à New York est urgente et devrait bénéficier du plan sur les infrastructures.

C’est signé ! Le 15 novembre, Joe Biden a apposé la signature présidentielle sur la nouvelle loi régissant le méga plan sur les infrastructures adopté dix jours plus tôt par le Congrès américain. Soit 1 200 milliards de dollars pour « mieux reconstruire » les réseaux de transports, d’énergie et de communications des Etats-Unis. Rappelons que le transport de voyageurs par rail s’est vu attribuer 66 milliards, contre 39 milliards de dollars pour les transports publics et leur accessibilité.

...