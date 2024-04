Un train à bas prix Ouigo dessert désormais -à vitesse classique- Rennes

Partant de Paris Austerlitz, le corail aux couleurs rose dessert aussi Massy-Palaiseau, Versailles Chantiers, Chartres, Le Mans et Laval. Il relie Rennes en moins de cinq heures, à raison d’un aller-retour quotidien, pour des départs de Paris entre 8h et 9h et un retour de Rennes entre 15h et 16h.

250 000 voyageurs sont attendus cette année sur cette ligne. Ils pourront bénéficier de prix compris entre 10€ et 49€ maximum l’aller simple (5€ pour les moins de 12 ans).