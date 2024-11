Une nouvelle ligne de transport combiné entre Rennes et Blainville-sur-l’Eau

L’opérateur de transport combiné Be Modal et le groupe familial MGE, ont lancé mi-octobre une nouvelle ligne de combiné entre Rennes et Blainville-sur-l’Eau, au sud de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Be Modal, lancé par le groupe Lahaye en avril 2023, commercialise les lots ferroviaires au départ de Rennes et à destination de Blainville-sur-l’Eau, tandis que MGE assure les chargements au départ de sa plateforme rail-route de Blainville-sur-l’Eau. Le transport ferroviaire est réalisé par Fret SNCF.

Les coupons de wagons spécialisés pour accueillir des caisses mobiles entre 20 et 45 pieds, sont intégrés aux trains de fret classiques.

Chacun des transporteurs de fret propose une capacité de trois wagons de 90 pieds, soit l’équivalent de 6 caisses UTI, au rythme d’une rotation par semaine. Le départ de Rennes est programmé le vendredi à 9 h pour une arrivée à Blainville le lundi ou le mardi. Dans le sens inverse, les lots partent de Blainville le mardi pour arriver à Rennes Terminal, le vendredi.