Valérie Pécresse veut accélérer l’automatisation des métros

C’est aussi la rentrée pour Ile-de-France Mobilités qui a programmé un prochain conseil d’administration le 14 septembre, permettant de balayer les grands sujets. Parmi les dossiers que souhaite pousser sa présidente, Valérie Pécresse, figure en bonne place l’automatisation des métros, comme le montre un rapport que nous avons pu consulter et qui sera présenté ce jour-là en séance.

Ce rapport sur « la poursuite de la modernisation du réseau RER et métros » pousse en effet à l’accélération des délais sur les travaux en cours et la programmation de nouveaux chantiers. Plusieurs chantiers sont déjà engagés : les travaux d’automatisation sur la ligne 4 sont en cours, avec la mise en circulation des premières navettes programmée en mai 2022 et l’automatisation intégrale mi-2023. Il sera proposé au conseil de voter un vœu pour « rappeler à la RATP les attentes fortes du Conseil concernant les projets d’automatisation déjà lancés avec la finalisation de l’automatisation de la ligne 4 dans les meilleurs délais ».

