VINCI Concessions et Meridiam augmentent leur participation dans le capital de Lisea

L’actionnariat de Lisea, la société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux (LGV SEA), évolue. Les actionnaires Ardian et la Caisse des dépôts et consignations ayant décidé de céder 26,24% du capital de l’entreprise, VINCI Concessions et Meridiam se sont portés acquéreurs de ces titres. Tous deux étaient déjà actionnaires du concessionnaire de la LGV SEA qui permet de relier Paris à Bordeaux en deux heures.

VINCI Concessions reprend 8,645% des titres, ce qui conforte sa position de premier actionnaire de Lisea, à l’issue du bouclage financier réalisé le 14 novembre. La transaction montre la confiance des deux acheteurs, qui parient sur un développement du trafic sur cette ligne. Selon la filiale de Vinci, « les perspectives de développement financier et commercial de Lisea sont prometteuses. SNCF Voyageurs a annoncé croître son offre pour mieux répondre à la demande de dessertes vers la région Sud-Ouest ». Par ailleurs, Lisea va lancer l’année prochaine les travaux pour construire à Marcheprime, en Gironde, un site de maintenance et de remisage des trains afin de faciliter l’arrivée de nouveaux opérateurs ferroviaires. Elle espère ainsi accueillir à partir de 2028 de nouveaux opérateurs, en particulier la nouvelle compagnie Proxima.