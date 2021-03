Ghislaine Geffroy prend les commandes de la Saemes

Après le départ à la retraite de Alain Devès, Ghislaine Geffroy le remplace depuis le 29 mars au poste de directrice générale de la Saemes. Diplômée de l’Ecole d’Ingénieurs de la ville de Paris et de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées en management public, elle a fait toute sa carrière à la Ville de Paris, en se consacrant notamment à de grands dossiers liés aux déplacements. Depuis août 2018, elle est directrice générale du Syndicat Autolib’ Velib’ Métropole, structure intercommunale qui regroupe 105 communes dont Paris. Dans le cadre de son nouveau poste, elle cherchera notamment à accroître les parts de marché de la Saemes (la société gère 70 parkings en Ile-de-France, soit 30 200 places), à renforcer son rôle dans le contrôle du stationnement, à déployer plus de 1000 points de recharges électriques d’ici à 2022 ou encore à proposer de nouveau services innovants.

