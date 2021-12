Alstom et sa filiale Helion inaugurent une plateforme de production de piles à combustible hydrogène

Le 10 décembre, Alstom a inauguré sa nouvelle plateforme industrielle de fabrication de piles à combustible hydrogène sur le site de sa filiale Helion Hydrogen Power, à Aix-en-Provence, en présence de Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président délégué de Régions de France, et de Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France. Ce dernier a précisé à l’occasion qu’un nouveau bâtiment réunirait d’ici 2023 à Aix-en-Provence em>« l’ensemble des activités de R&D, d’ingénierie et de production d’Alstom dans la Métropole, actuellement basées à Aix-en-Provence, sur deux sites, et à Vitrolles ». Quand au président de la région, il indique que « grâce à notre Plan Régional Hydrogène, les acteurs de cette filière ont pu bénéficier de près de 2 millions d’euros et du soutien de nos opérations d’intérêt régional « Energies de Demain », « Economie de la Mer » et « Industries du Futur » ».

La plateforme industrielle de fabrication de piles à combustible hydrogène d’Aix-en-Provence a vu le jour grâce à un plan d’investissement conséquent depuis la création d’Helion Hydrogen Power, en 2001. Près de 6 millions d’euros ont ainsi été injectés afin de multiplier par 10 la capacité de production, tout en réduisant les coûts de fabrication associés. Filiale d’Alstom depuis le 1er avril dernier, Helion Hydrogen Power est ainsi en capacité de répondre à une demande croissante de piles à combustibles de forte puissance, tant en France qu’à l’étranger, avec une capacité de production maximale de quatre cœurs de pile (stacks) et un sous-système pile à combustible (FC Rack).

Mise en place début 2021, une nouvelle unité de production « permet de standardiser et d’automatiser la fabrication des stacks pour les intégrer et les assembler afin d’obtenir, au final, des systèmes de pile à combustible FC Rack, couvrant une large gamme de puissance (de 100 kW à plus de 2 MW) », précise Alstom. Cette nouvelle ligne de production, en partie robotisée, « dispose des dernières avancées technologiques et assure un montage rapide, fiable et reproductible des stacks ». Tous les composants qui constituent le FC Rack sont assemblés dans un bâtiment de 200 m², portant la surface totale de la chaîne de fabrication à 1 200 m².

Helion Hydrogen Power, qui ambitionne d’accroître ses effectifs pour atteindre 80 personnes d’ici 2030, dispose donc désormais de la capacité à fabriquer ses propres cœurs de pile sur son site d’Aix-en-Provence.