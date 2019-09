CAF attributaire pressenti des nouveaux trains Intercités

Ce que l’on pressentait depuis un article publié le 14 août dernier par notre confrère Mobilettre a été confirmé le 18 septembre par la SNCF et la région Occitanie : face à Alstom, seul autre candidat, CAF a été déclaré attributaire pressenti pour l’appel d’offres sur les nouveaux trains Intercités. Ce marché, qui comprend une tranche ferme de 28 rames automotrices « de moyenne et longue distance », peut aller jusqu’à « un maximum de 75 rames en tranches optionnelles ». Estimée autour de 700 millions d’euros, la tranche ferme est destinée aux lignes Paris – Clermont-Ferrand et Paris – Limoges – Toulouse, alors que 15 des rames en option « pourraient desservir l’axe Bordeaux – Marseille ».

Le 17 septembre, l’offre de CAF avait été jugée « la meilleure sur les critères de performance technique, d’innovation et de coût » par le Comité de Pilotage entre la SNCF et l’Etat. En cas de validation de ce choix par le CA de SNCF Mobilités, le 24 octobre, 250 emplois pourraient être crées sur le site CAF à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).