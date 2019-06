Concurrence – Thello va lancer des trains à grande vitesse en France

Ce sera une première sur le marché de la grande vitesse en France. Alors que Trenitalia n’a jamais caché son intention d’exploiter des trains à grande vitesse entre les réseaux ferrés italiens et français, sa filiale Thello a notifié le 4 juin à l’Arafer « son intention d’exploiter, à compter de juin 2020, un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs entre Paris et Milan, utilisant les réseaux à grande vitesse français et italien ».

Côté Thello, il est précisé que « le service Paris – Milan sera lancé par Trenitalia (…), par le biais de Thello sur le territoire français ». La fréquence serait de « deux allers et retours quotidiens y compris samedi, dimanche et jours fériés »