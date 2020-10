Couvre-feu : quelles conséquences pour les transports publics?

Après le couvre-feu décrété à partir de demain minuit en Ile-de-France et 8 autres métropoles (Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne), où le virus circule activement, des questions se posent sur le niveau du service de transport à maintenir après 21 heures, heure du début du couvre-feu. La présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a rappelé ce matin sur RTL que les transports publics, une des principales compétences de la région, resteraient “évidemment ouverts” malgré le couvre-feu. Mais, a-t-elle ajouté, “nous apprécierons en fonction de la fréquentation, de la jauge et des impératifs du couvre-feu comment nous adaptons le service“. Pour le moment, pas de changement donc, mais des adaptations pourraient rapidement intervenir puisque les responsables des transports travaillaient depuis quelque temps déjà sur ce scénario d’un couvre-feu. L’élue, également présidente d’IDFM, a une nouvelle fois appelé les entreprises de la région à recourir “massivement au télétravail pour limiter les déplacements et la circulation du virus“, soit “trois jours par semaine au moins“.

Côté des voyages en train longue distance, un communiqué de SNCF Voyageurs confirme “que les TGV (Inoui et Ouigo), Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu en ce week-end du 16, au 18 octobre, ainsi que pendant l’ensemble des vacances de la Toussaint, pendant lesquelles plus de 5 millions de voyageurs sont attendus à bord des trains longue distance ».