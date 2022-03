Damien Pallant devient directeur général adjoint Sécurité de SNCF Réseau

Jusqu’alors directeur Sécurité de SNCF Voyageurs, Damien Pallant est devenu le 3 mars directeur général adjoint Sécurité de SNCF Réseau. Il succède à Jean-Claude Larrieu, qui a pris au début de l’année la direction des Risques et de la sûreté du groupe SNCF.

Diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile et d’un Master Exécutif de Sciences Po et de l’Université de St Andrews, Damien Pallant a effectué l’essentiel de sa carrière au sein d’Air France, passant en 22 ans de co-pilote à directeur en charge de la Performance Opérationnelle, et par différents postes de management opérationnel et de transformation, rappelle un communiqué de SNCF Réseau.