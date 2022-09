Dans les transports publics, la fréquentation retrouve un niveau « presque normal »

La fréquentation des transports publics évolue favorablement. « Les niveaux de fréquentation sont bien remontés : à plus de 95 %, on a presque retrouvé les niveaux d’avant-Covid« , a indiqué, lors de la présentation de la semaine de la mobilité à partir du 16 septembre, Marie-Ange Debon, la présidente de l’UTP, également présidente du directoire de Keolis. « C’est plutôt encourageant, même si le télétravail, qui est maintenu souvent à temps partiel dans de nombreuses entreprises franciliennes, freine le retour au taux de fréquentation de 2019 ». Au printemps dernier, la fréquentation était de seulement 80 % du niveau d’avant la crise en Ile-de-France, et avoisinait 85 % ailleurs.

Par ailleurs, malgré la hausse des coûts de l’énergie qui renchérit les coûts des opérateurs et des collectivités locales, les responsables des transports publics affichent leur satisfaction à propos d’une autre bonne nouvelle survenue cet été via un amendement adopté dans la loi de finances rectificative : la possibilité pour les employeurs de prendre en charge 75 % de l’abonnement transport de leurs salariés contre 50 % jusqu’alors. Une mesure de nature à accroître l’attractivité des transports publics.

A. J-L.