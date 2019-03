Au fond du cratère de la future gare Villejuif-Institut Gustave Roussy, deux tunneliers vont bientôt se croiser pour creuser la ligne 14 Sud et la ligne 15 Sud jusqu'à Clamart.

Encore combien d’années ? On a beau désespérer du calendrier hasardeux du métro automatique Grand Paris express qui ne sera pas au rendez-vous des JO de 2024, une chose est sûre, au fond du gigantesque cratère de 53 mètres de profondeur, au pied de l’Institut de lutte contre le cancer Gustave Roussy (IGR), la centaine d’ouvriers, les hydrofraises, les pelleteuses, et autres engins de creusement mettent du cœur à l’ouvrage sur le chantier phénoménal de la future gare de Villejuif-IGR sur la ligne 15 Sud. Si tout va bien, elle sera en service en 2025 (voir le tracé).

En activité 24h/24h, le chantier a déjà produit 600 000 mètres cubes de déblais acheminés par une route spécifique, vers l’autoroute A6. Sur ce site où se croiseront la ligne 15 Sud et la ligne 14 de la RATP, les amorces sont faites pour que le futur tunnelier qui creusera le prolongement sud de la ligne 14 entre Olympiades et l’aéroport d’Orly entre en action. On n’ose pas donner de date, mais le calendrier est fixé aux JO de 2024 pour relier au final Saint-Denis Pleyel à l’aéroport d’Orly.

Au fond de ce puits de 63 mètres de diamètre, la statuette de Sainte Barbe, patronne des mineurs et des travailleurs souterrains, est déjà en place, prête à protéger les pilotes des deux tunneliers qui se croiseront dans l’une des gares les plus profondes du Grand Paris express (GPE), dessinée par l’...