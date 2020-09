Interrogé ce matin sur RTL sur les cessions de filiales envisagées à la SNCF, Jean-Pierre Farandou a répondu que “Geodis restera dans le groupe SNCF“. Et le PDG de la SNCF d’expliquer : “Geodis est une entreprise stratégique. C’est le dernier grand logisticien français, il est très important que la SNCF le pilote“. Selon lui, pendant le confinement, “si Geodis n’avait pas été là, les Français n’auraient pas eu de masques. (…) Il faut absolument que la France conserve un logisticien en son sein. C’est un sujet de souveraineté industrielle“.

Le patron de la SNCF a expliqué qu’il ferait “une revue de portefeuille” avant de trancher. “A l’issue de ce travail, on fera des cessions, on n’en fera pas, on en fera quelques-unes. On verra. Cette question est aujourd’hui prématurée.“, a-t-il indiqué.

La veille, Jean-Baptiste Djebbari avait rappelé dans une interview au Parisien que la SNCF devra envisager de céder des filiales pour retrouver sa trajectoire financière, malgré les 4 milliards d’euros que va lui apporter le plan de relance. “Une succession d’événements, le Covid-19 mais aussi la grève de l’hiver dernier, a éloigné la SNCF de sa trajectoire financière. C’est pour cela que l’entreprise doit étudier les différentes options qui lui permettront de retrouver l’équilibre, par exemple une cession de filiales“, a expliqué le ministre délégué aux Transports.

“Nous étudions avec la SNCF les actifs financiers qui pourraient être cédés, mais aussi les gains de productivité qui pourraient être réalisés“, a-t-il ajouté, en citant “la modernisation de l’outil industriel par exemple“. Et d’insister : “Il faut que le groupe SNCF tienne ses objectifs d’équilibre financier à l’horizon 2024“, fixés par la loi de réforme ferroviaire de 2018.