Géraldine Adam prend la direction du nouveau département Emploi de l’UTP 

Pour construire et diriger son nouvel appareil de formation destiné à aider les 1 500 entreprises du transport urbain à « lutter contre les tensions de recrutement », l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) en confie les commandes à son ex-directrice adjointe des Affaires sociales, Géraldine Adam.

« Cette nomination poursuit la dynamique impulsée autour des enjeux emploi formation, dont le projet Transformeurs récemment lauréat de l’appel à manifestation « Compétences d’avenir » de France 2030 marque une étape clé », décrit la fédération professionnelle dans un communiqué. Douze millions d’euros à la clé.

Diplômée de l’Université Paris Evry et du Celsa, Géraldine Adm a travaillé dans la branche sanitaire, sociale médicosociale à but non lucratif, dirigé la formation professionnelle de l’Union des Caisses nationales de sécurité sociale avant de rejoindre intégré l’UTP en octobre 2022 au poste de directrice adjointe du département des Affaires sociales et de la Sûreté.