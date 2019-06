Jean-Baptiste Djebbari en tête de liste des députés les plus influents

Jean-Baptiste Djebbari, Damien Pichereau et Bertrand Pancher. C’est le trio de tête des députés les plus influents sur le thème de la mobilité selon un baromètre qui doit être publié demain. Ce classement des 50 députés les plus influents est publié pour la quatrième fois. Réalisé par les agences Rumeur Publique et Data Observer, il s’intéresse cette année aux domaines des transports et de la mobilité.

