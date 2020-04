Keolis garde la franchise Southeastern jusqu’à deux ans de plus

Dans le cadre de la suspension des franchises britanniques « à titre temporaire » par le ministère britannique des Transports (Department for Transport, DfT) du fait de l’épidémie de Coronavirus, les exploitants en place poursuivent leurs opérations « au jour le jour ». Pour ce qui est de la franchise Southeastern, dont le contrat avait déjà été prorogé jusqu’au 31 mars dernier suite à l’annulation de l’appel d’offres pour son renouvellement, l’exploitant Govia a été reconduit de gré à gré par le DfT le 30 mars pour une durée de 18 mois, avec 6 mois de plus en option (jusqu’au 31 mars 2022). Regroupant Keolis (35 %) et le groupe Go-Ahead (65 %), Govia garde ainsi jusqu’à deux années supplémentaires l’exploitation des trains classiques et à grande vitesse entre Londres et le sud-est de l’Angleterre (1 751 km de lignes, 640 000 voyageurs quotidiens avant le Coronavirus).

Exploitant depuis 2006 de la franchise Southeastern, qui a lancé ses trains régionaux sur la ligne à grande vitesse HS1 fin 2009, Govia a connu une récente amélioration de la qualité de service sur son réseau, avec 81 % de voyageurs satisfaits selon l’enquête nationale la plus récente. Et l’exploitant considère que cette prorogation « permettra à Keolis et à son partenaire de booster la capacité et la ponctualité sur son réseau et, à court terme, de se concentrer sur la fourniture de services aux travailleurs clés pendant l’épidémie de Covid-19 ».

Patrick Laval