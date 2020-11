Keolis conserve le réseau de Blois

La Communauté d’agglomération de Blois (couvrant 42 communes en plus de la ville de Blois, soit 110 000 habitants), qui s’appelle Agglopolys, a décidé mi-novembre de renouveler pour 8 ans le contrat de Keolis pour l’exploitation et la maintenance de son réseau de transport public, Azalys.

Le nouveau contrat, qui génèrera 100 millions d’euros de chiffre d’affaire cumulé, doit commencer le 1er janvier. “Il s’accompagnera de la refonte du réseau prévue le 1er septembre 2021“, précise dans un communiqué la filiale de transport public de la SNCF.

Actuellement structuré autour de 7 lignes de bus principales et d’une navette électrique desservant le centre-ville, le réseau va être amélioré pour mieux répondre aux besoins de mobilité sur les principaux points d’intérêt de la ville, culturels, sportifs et économiques. Il est ainsi prévu d’accroître la fréquence de la ligne de bus “des salariés” et de renforcer l’amplitude horaire le soir et le dimanche.

...