Après dix ans travaux de modernisation et de mise en accessibilité, les nouveaux aménagements de la gare parisienne de Pont Cardinet ont été inaugurés le 14 novembre. 33 millions d’euros ont été investis, dont 24 millions conjointement par la Région et Île-de-France Mobilités (IDFM), et 8 millions par SNCF Gares & Connexions.

Désormais près de 300 gares, 540 lignes de bus et toutes les lignes de tramway sont accessibles à l’ensemble des publics, indique IDFM. Soit à ce jour plus de 2,4 milliards d’euros investis depuis 2016 par l’autorité organisatrice des transports franciliens.