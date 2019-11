La RATP va tester des taxis robots dans Paris

La RATP a annoncé le 5 novembre avoir noué un partenariat avec la société israélienne Mobileye pour faire rouler des taxis robots dans Paris à partir de l’été prochain.

Les premiers véhicules autonomes seront testés dans le 13ème arrondissement, entre la gare d’Austerlitz et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ces voitures transporteront des passagers avec un agent à bord.

L’expérimentation a pour objectif d’intégrer le véhicule autonome à l’offre de transport existante et de travailler sur les questions d’intermodalité et d’acceptabilité des voyageurs, explique la RATP dans un communiqué, qui a déjà mené plusieurs expérimentations sur les navettes autonomes. L’idée est « de travailler sur le développement au niveau mondial d’une offre de véhicules autonomes», précise encore le groupe.