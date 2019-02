L’avenir de la grande vitesse au cœur de la querelle entre Trump et la Californie

« La Californie veut maintenant revoir à la baisse son projet déjà raté de « train rapide » en réduisant substantiellement la distance de sorte qu’il ne va plus de LA à San Francisco. Un marché différent et des dépassements de coûts records. Renvoyez au gouvernement fédéral les milliards de dollars GASPILLÉS ! »

Daté du 20 février, ce tweet de Donald Trump résume l’état des relations entre l’occupant de la Maison Blanche et l’Etat de Californie au sujet du projet de ligne à grande vitesse censé – entre autres – accélérer les relations entre San Francisco et Los Angeles, via la vallée centrale californienne. Ce message a été envoyé huit jours après l’annonce par Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de l’Etat, d’une révision à la baisse de ce projet.

Le 12 février, le gouverneur avait en effet indiqué que le projet de ligne nouvelle, tel qu’il était envisagé jusque-là, « coûterait trop cher et prendrait trop de temps » à réaliser. L’idée est donc de ne pas entreprendre la construction des tronçons aux extrémités nord et sud de la ligne, tout en poursuivant celle du tronçon central de 190 km entre Madera (à 280 km au sud-est de San Francisco) et Bakersfield (à 200 km au nord de Los Angeles). Tracé dans l’axe de la vallée centrale californienne, ce tronçon doit être terminé d’ici décembre 2022 ; du moins s’agit-il du délai fixé par le gouvernement fédéral des Etats-Unis, qui a participé au financement du projet à hauteur de 3,5 milliards de dollars (trois milliards d’...