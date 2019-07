Le train « téléconduit », comme un drone sur rails

La distance parcourue n’est que de 4 km dans la banlieue sud-est de Paris, entre Villeneuve-Saint-Georges et Juvisy, mais le pas franchi est important : le train téléconduit – tel est son nom – a circulé pour la première fois sur le réseau ferré national, après dix-huit mois de recherches et d’essais. Le 10 juillet, la SNCF et ses partenaires au sein de ce projet, qui regroupe également l’Institut de recherche technologique (IRT) Railenium, Actia Telecom, le CNES et Thales, ont ainsi démontré la faisabilité technique de la téléconduite sur rail.

