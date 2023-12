Le Trans Val-de-Marne à la croisée des chemins

Les 30 ans du Trans Val-de-Marne, célébrés le 19 décembre, ont été l’occasion de se tourner vers l’avenir. Avec 70 000 voyageurs transportés chaque jour, cette ligne qui relie désormais Saint-Maur-Créteil à Antony-La Croix-de-Berny est un succès. Qui s’explique notamment par le nombre de correspondances offertes le long de ses 20 km, avec quatre lignes de RER (A, B, C et D), trois lignes de tramway (T 7, T 9 et T 10) mais aussi la ligne 8 du métro, la 14, dans 6 mois et, à terme, la ligne 15 sud du Grand Paris Express.

