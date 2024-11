Livre de Jordan Bardella : les éditions Fayard attaquent Mediatransports

Les éditions Fayard ont annoncé le 8 novembre qu’elles attaquaient en justice la régie publicitaire Mediatransports, après son refus d’affichage pour le livre de Jordan Bardella, intitulé « Ce que je cherche ».

La campagne prévoyait un peu plus de 500 affichages dans plusieurs gares en France, en plusieurs vagues, à partir de fin novembre. Mais finalement Mediatransports, qui exploite les panneaux publicitaires pour le compte de la RATP et SNCF Gares et Connexions, a refusé cette campagne en se référant à son règlement et en expliquant que « la promotion de l’ouvrage d’un homme politique en exercice » porte atteinte au « principe de neutralité ». De plus, la régie avait précisé mi-octobre avoir reçu une demande pour une campagne de publicité de la part de la maison d’édition Fayard, sans avoir vu le visuel retenu.

Selon Fayard, ce refus « constitue une atteinte grave à la liberté d’expression. D’autres personnalités politiques, de tous bords, ont pu bénéficier de campagnes d’affichage, sans subir de discrimination ni d’inégalité de traitement« .