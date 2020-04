L’UTP a commandé 17,5 millions de masques

Les stocks de masques des opérateurs de transport public ayant été réquisitionnés par l’Etat pour les mettre à la disposition des personnels soignants, il faut d’urgence les reconstituer. Pour bénéficier de coûts plus avantageux et de délais réduits, l’UTP a passé une commande groupée de 17,5 millions de masques, pour le compte de plusieurs partenaires français, parmi lesquels Transdev, SNCF, Keolis, RATP et la CATP (Centrale d’Achat du Transport Public). Provenant de Chine, ils devraient arriver avant la sortie du confinement.