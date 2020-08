Marie-Ange Debon prend (enfin) les commandes de Keolis

C’est la rentrée et Keolis voit enfin arriver sa nouvelle patronne ! C’est en effet ce lundi 24 août que Marie-Ange Debon prend officiellement les commandes de Keolis, succédant à Patrick Jeantet évincé brutalement de son poste le 2 juin dernier.

Si cette énarque et diplômée d’HEC n’est pas une spécialiste du secteur des transports publics, elle connaît bien en revanche le monde des collectivités locales, l’international et les mécanismes de contractualisation. Jusqu’en mars 2020, elle était en effet directrice générale adjointe du groupe Suez, où elle a successivement dirigé la division internationale et la division France. Auparavant, elle a été directrice financière adjointe puis secrétaire générale du groupe Thomson, devenu Technicolor.

Son parcours professionnel l’a aussi conduit à France 3 où elle a été directrice générale adjointe, entre 1994 et 1998, après avoir été pendant quatre ans magistrate à la Cour des comptes. Enfin, elle est administratrice de sociétés cotées et vice-présidente du Medef International.