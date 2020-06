Premiers essais dynamiques du RER NG

Commandé par SNCF Mobilités pour le compte d’Ile-de-France Mobilités et destiné aux lignes D et E, le RER Nouvelle Génération a effectué ses premiers tours de roue sur la voie « de vitesse » du Centre d’essais ferroviaires de Petite-Forêt (CEF 1). Ce centre est voisin du site Alstom ou la rame a été produite, en coopération avec l’usine Bombardier de Crespin, également située dans le Valenciennois (Nord).

Sans son aménagement intérieur, mais préalablement lestée, la rame de sept voitures (composition pour le RER D, dont les deux caisses d’extrémité à un niveau encadrent cinq caisses à deux niveaux) a effectué des essais de traction et de freinage, ainsi qu’un test d’accélération à 40 km/h. La rame de 130 m a enfin été préparée pour son acheminement en véhicule, entre deux wagons-raccord et devant 16 wagons assurant le poids frein du convoi, des Hauts-de-France au Centre d’essais ferroviaires de Tronville-en-Barrois (CEF 2), dans la Meuse.

Au total, 255 rames de six ou sept voitures ont été commandées, la mise en service de la première étant attendue pour 2021.

Découvrez ci-dessous la vidéo sur ces essais qu’a publié Île-de-France Mobilités sur son compte Twitter :

Pour améliorer le confort et la qualité de service offerts aux voyageurs, 255 rames neuves #RERNG accessibles et climatisées vont être déployées sur les lignes @RERD_SNCF et #RERE. Le renouvellement des trains avance en @iledefrance. https://t.co/0Lx57V0ZPL

— IDF Mobilités (@IDFmobilites) June 8, 2020