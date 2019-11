Strasbourg teste le transport à la demande à grande échelle

La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) a mis en service le 14 novembre son offre de transport à la demande sur 13 communes péri-urbaines au sud de l’agglomération. Le service baptisé “Flex’Hop” sera disponible tous les jours et permettra d’effectuer des trajets en-dehors des 12 lignes régulières de bus et de cars en place dans ce secteur. Les trajets seront construits sur réservation préalable, en fonction des demandes enregistrées sur une application dédiée. La prise en charge et la dépose des voyageurs s’effectuera sur l’un des 84 arrêts desservis dans ces 13 communes. Le voyage sera facturé selon les mêmes conditions que sur l’ensemble du réseau.

