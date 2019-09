Toulouse publie des informations en braille

Tisséo poursuit ses efforts en faveur des personnes handicapées. A partir du 16 septembre, la carte Pastel permettant de prendre les transports urbains de l’agglomération toulousaine possédée par plus de 500 personnes déficientes visuelles et leurs accompagnants indiquera plusieurs informations en braille. Elle se distinguera ainsi facilement des autres cartes, permettra de connaître la date de fin de validité et enfin d’identifier le titulaire de la carte et l’accompagnant. Tisséo est le premier réseau français à proposer ce service. Une nouvelle action en faveur de l’accessibilité après l’ajout, en 2016, de visuels aux noms des stations de métro pour faciliter le voyage aux personnes avec des déficits cognitifs.

C.S.