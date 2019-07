Transdev rachète l’opérateur de transport suédois A Björks

La filiale suédoise de Transdev a signé le 25 juillet un accord portant sur le rachat intégral de A Björks AB, qui exploite des réseaux de transport public dans le centre et le nord du pays (1500 salariés et 650 véhicules). Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 570 millions d’euros et plus de 6 000 collaborateurs, Transdev qui est présent à Stockholm et Göteborg devient le troisième opérateur de transport public en Suède. Il exploite des lignes de bus, car, train, tramway et ferry;.

L’acquisition doit être finalisée en septembre, après le feu vert de l’autorité de la concurrence suédoise. A Björks AB compte huit sociétés et marques de transport par autobus, ainsi que des services de maintenance ferroviaire.

« Avec cette opération, nous prévoyons des synergies et des opportunités importantes afin de développer notre offre de transport, préparant ainsi Transdev à une croissance organique soutenue », déclare Thierry Mallet, pdg du groupe français dans un communiqué.