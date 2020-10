Une navette (très) autonome circule à Châteauroux

Keolis et Navya, qui collaborent depuis 2016, ont présenté le 16 octobre la navette Navya de nouvelle génération « Autonom® Shuttle Evo » qui circule depuis le mois de juin au sein du Centre national de tir sportif (CNTS) à Châteauroux, où est implanté le site d’essai des mobilités autonomes de Keolis. Cette navette (15 places dont 11 assises) est destinée aux déplacements des athlètes et des visiteurs du CNTS entre le parking, l’accueil et les stands de tir lors des compétitions, soit une distance de 1,6 km.

