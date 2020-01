Décès de René Petit, président d’honneur de la FNTR

La Fédération nationale des transports routiers a annoncé le 21 janvier le décès de René Petit.

Né en 1948 et diplômé de l’ESCP, celui-ci a commencé sa carrière dans les transports routiers “un peu par hasard” et n’a jamais quitté le secteur, prenant rapidement des responsabilités syndicales. Il fut président de la FNTR de 1989 à 2003, négociant des évolutions importantes pour la profession comme par exemple le congé de fin d’activité.

En 2003, il prend la direction de Novatrans, l’opérateur de transport combiné rail-route. Plus récemment, il avait également pris la présidence du Conseil des métiers de l’OPCO. “René Petit, président d’honneur de la FNTR, aura marqué pendant plus de 30 ans l’histoire de la Fédération et celle du Transport routier“, souligne la FNTR dans un communiqué.