Eurométropole de Strasbourg recrute un-e chef-fe de projet requalification du réseau autoroutier

L’Eurométropole de Strasbourg, recrute pour le service des Déplacements,

un-e chef-fe de projet requalification du réseau autoroutier ingénieur à ingénieur principal

Au sein du service Déplacements et en lien direct avec le directeur de projet, Directeur des Mobilités ou son adjoint-e, vous développez la stratégie de transformation

multimodale, de régulation de trafic et d’aménagement de certains axes structurants du réseau routier de l’Eurométropole de Strasbourg ; principalement la M35 (ex-A35).

En réponse aux enjeux politiques, la conduite du projet intégrera les aspects réglementaires, les contraintes techniques (dont les niveaux de trafic) et les autres projets connexes (REME, ZFE, covoiturage, stationnement, etc.). Vous coordonnez et pilotez en propre certaines des études, avec l’ensemble des directions impliquées dans le projet et avec les partenaires extérieurs.

Vous êtes ingénieur ou diplômé-e d’un bac +5 dans le domaine génie civil/trafic/urbanisme, vous avez une riche expérience en gestion de projet et une capacité à animer et fédérer ? votre profil nous intéresse !

Retrouvez le détail complet de cette annonce sur le site https://www.emploi.strasbourg.eu

DATE DE CLÔTURE : 08/05/2022

Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation, CV)

directement sur le site de l’Eurométropole de Strasbourg à l’adresse suivante :