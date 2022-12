Gouvernement Princier – Principauté de Monaco – La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM) recrute un Chef de Division – Responsable du pôle mobilité

Nom de l'entreprise: Gouvernement Princier - Principauté de Monaco La Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité (DPUM)

CONTENU DE L'ANNONCE

recrute un Chef de Division – Responsable du pôle mobilité,

pour une durée déterminée de trois années renouvelables, la période d’essai étant de six mois.

Les missions du poste consistent notamment à :

– animer et manager l’équipe du pôle Mobilité (2 agents) ;

– assurer la tutelle des concessions concernant la gare de Monaco et la traversée ferroviaire de la Principauté, le réseau de la Compagnie Autobus de Monaco (CAM) et le système de vélos en libre-service MonaBike ;

– participer et coordonner les réflexions et les actions de la Principauté en faveur d’une mobilité durable ;

– piloter des études générales (exploitation, analyse socio-économique, aménagement urbain) liées aux projets en cours d’études (Bus à Haut Niveau de Service, Télécabine, parkings-relais, navette maritime, couloirs bus, schémas de circulation de projets urbains structurants, etc.) ;

– analyser les données liées à la fréquentation et à l’exploitation de tous les services Mobilité (gare de Monaco, réseau de transport public, lignes de transport interurbaines, système de vélos en libre-service, covoiturage, compteurs VP et piétons, etc.) ;

– piloter la mise en place d’un Observatoire de la Mobilité, ainsi que les études prospectives réalisées à l’aide du modèle de trafic multimodal ;

– proposer, programmer et gérer la mise en œuvre des évolutions des offres de transport et des services de mobilité ;

– suivre la démarche Plan de Mobilité Employeur et la solution covoiturage ;

– être en appui de la Responsable juridique sur les sujets techniques et opérationnels, des conventions de concessions et de leurs renouvellements ;

– pratiquer une « vieille technique », notamment sur les évolutions et innovations du domaine de la mobilité ;

– participer aux actions de communication concernant la mobilité et préparer les éléments nécessaires.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

– être titulaire dans le domaine de l’organisation et du management des transports urbains, et/ou de l’ingénierie du trafic, et/ou de la mobilité, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études supérieures ou d’une formation supérieure d’Ingénieur ou d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention et posséder une expérience professionnelle d’au moins six années dans un des domaines précités, chez un opérateur, un bureau d’études spécialisé ou une collectivité ;

– ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire dans le domaine de l’organisation et du management des transports urbains, et/ou de l’ingénierie du trafic, et/ou de la mobilité, d’un diplôme sanctionnant quatre années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention et posséder une expérience professionnelle d’au moins huit années dans un des domaines précités, chez un opérateur, un bureau d’études spécialisé ou une collectivité ;

– ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire dans le domaine de l’organisation et du management des transports urbains, et/ou de l’ingénierie du trafic, et/ou de la mobilité, d’un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention et posséder une expérience professionnelle d’au moins dix années dans un des domaines précités, chez un opérateur, un bureau d’études spécialisé ou une collectivité ;

– posséder une connaissance des enjeux et du cadre réglementaire des dispositifs de transports et déplacements ;

– posséder une connaissance des principes du développement et de la mobilité durable ;

– maîtriser les méthodes d’analyse et de diagnostic des déplacements ;

– maîtriser les principes et méthodes d’évaluation et de planification des déplacements ;

– maîtriser la méthodologie et les outils du management d’équipe par objectif et ingénierie de projet ;

– maîtriser les techniques d’enquêtes, de recueil et de traitement des données ;

– maîtriser les techniques statistiques et méthodes d’analyses quantitative et qualitative ;

– posséder une connaissance des techniques et outils de communication institutionnelle ;

– posséder une connaissance des marchés publics et des procédures comptables ;

– maîtriser les logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ; la maîtrise du SIG Arcgis et du modèle de trafic PTV Visum/Vissim serait un plus ;

– posséder des qualités rédactionnelles, de synthèse et d’expression orale ;

– maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé).

Salaire annuel net avec 13ème mois : 53/68K€.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 16 janvier 2023.

Référence de l’offre d’emploi : avis de recrutement n°2022-273

Pour postuler, merci de nous transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation et copie du diplôme demandé) par le biais du Téléservice :