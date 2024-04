La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées – recrute un/e Chargé de mission Mobilités (h/f)

CONTENU DE L'ANNONCE

La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (Hautes-Pyrénées) – 127 000 habitants – 86 communes – 380 agents – A 1 heure des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan atlantique recrute un/e

Chargé de mission Mobilités (h/f)

Cadre d’emploi des Attachés ou des Ingénieurs (catégorie A)

Titulaire de la fonction publique territoriale

ou par voie contractuelle le cas échéant

La DSP assurant le service transports urbains est à mi-parcours. Le Schéma vélo est approuvé depuis 2022 doit entrer en phase de réalisation. Sous l’autorité directe du Directeur des Mobilités, vous serez chargé(e), en lien avec les autres services de la collectivité et les structures rattachées des missions suivantes :

Vous garantissez au côté du délégataire la mise en œuvre opérationnelle du service des transports.

Vous veillerez à son bon fonctionnement à travers un suivi qualité de service.

Soucieux de la qualité de service de l’offre transport, vous avez aussi un rôle de conseil en mobilité.

Au quotidien, vous gérer les relations contractuelles du réseau des transports et vous animez la relation aux usagers et aux familles dans votre périmètre de responsabilité.

Vos activités :

Vous supervisez et coordonnez la mise en œuvre du schéma Vélo.

Vous êtes force de proposition auprès de la direction dans la définition et l’expression des besoins du territoire.

Vous aurez à rédiger le cahier des charges de la consultation d’une AMO chargée de réaliser le plan de Mobilités du territoire et à en assurer la mise en œuvre.

De formation Bac+ 5 et/ou disposant d’une expérience professionnelle dans le domaine des Mobilités (toute approche sera prise en compte), vous maîtrisez impérativement les outils de commande publique et de gestion budgétaire.

Vous montrez un intérêt prononcé pour le sujet mobilités, son impact déterminant pour l’avenir d’un territoire et la garantie d’un développement durable et partagé.

Expert à la fois juridique et technique en matière de mobilités et de pilotage de projet, vous connaissez le fonctionnement des institutions et les dispositifs contractuels. Vous maîtrisez les outils informatiques et les techniques de communication.

Rompu à la méthodologie de management de projets dans une démarche transverse (mise en place d’outils de pilotage, techniques d’animation), vous êtes compétent en portage d’opérations d’équipements publics.

Force de proposition, vous savez prendre des initiatives et vous maîtrisez le reporting et les remontées d’informations.

Rigoureux, vous faites preuve d’esprit de synthèse et d’initiative, d’aisance relationnelle, de sens de l’écoute et de la communication.

Conditions d’exercice du poste :

Sujétions particulières : faire preuve de disponibilité, nombreux déplacements, permis B exigé

Moyens matériels : PC, smartphone, véhicule de pool

Lieu de prise du travail : Zone Tertiaire, ZI Pyrène Aerôpole Téléport 1, 65290 Juillan

Poste à temps complet.

Des informations complémentaires peuvent être demandées à Mme Pascale ROULON, Directrice Générale Adjointe pascale.roulon@agglo-tlp.fr ou à Madame Sabine REGIS, responsable du service des Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 pour la partie administrative.

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation pour les agents fonctionnaires) sont à adresser à :

M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 – 65013 TARBES Cedex 9 ou par courriel : stefania.staiano@agglo-tlp.fr