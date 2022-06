Limoges Métropole recrute Chef(fe) de projet adjoint(e) – projet de « bus à haut niveau de service »

CONTENU DE L'ANNONCE

Communauté urbaine comptant 20 communes pour 206 000 habitants et second pôle urbain de Nouvelle-Aquitaine implanté dans un espace préservé, Limoges Métropole met plus de 900 agents au service du territoire et de ses habitants dans des domaines stratégiques tels que le développement économique, la mobilité durable, le renouvellement urbain, l’aménagement de l’espace et le cycle de l’eau.

En 2016, Limoges Métropole a engagé la mise en œuvre d’un vaste projet de modernisation de son réseau de transport en commun, qui s’articule notamment autour de la mise en œuvre de deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Ce projet constitue aujourd’hui un pilier du projet de territoire, avec une ambition de composition urbaine durable au service des enjeux sociaux, économiques et climatiques.

Pour mener à bien le projet BHNS, Limoges Métropole mobilise un dispositif fonctionnel dédié, regroupant 12 agents pilotant l’ensemble des missions nécessaires à la maîtrise d’ouvrage. Placé sous l’autorité du chef de projet, celle-ci s’articule autour d’une coordination générale assurant l’interface administrative du projet, et d’une coordination technique chargée de livrer le projet sur son volet technique. Cette équipe pluridisciplinaire s’appuie également sur des assistants à maîtrise d’ouvrage positionnés sur des tâches de haute technicité (coordination technique générale, matériel roulant BHNS, gestion intégrée des eaux pluviales).

Dans ce cadre, Limoges Métropole recrute par voie contractuelle, au sein de la Direction des transports et des déplacements, rattachée au Pôle Aménagement et mobilité de Limoges Métropole, un(e)

Chef(fe) de projet adjoint(e) – projet de « bus à haut niveau de service »

Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs

Contrat de projet

En tant qu’adjoint(e) du chef de projet, vous participez au pilotage général du projet, plus particulièrement sur les volets communication – concertation et gestion durable des espaces publics. Vous coordonnez l’ensemble des acteurs internes et externes intervenant dans ces processus jusqu’à la mise en service du BHNS.

Rattaché(e) au chef de projet et dans le cadre du planning directeur de projet, vos missions s’articulent plus particulièrement autour des axes suivants :

Volet communication – Concertation

Réaliser le plan de concertation – communication prévisionnel pour les différentes phases du projet : concertation préalable, enquête publique, travaux, en lien avec les directions concernées (communication, voirie, direction du cycle de l’eau)

Piloter le recrutement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage en concertation – communication (rédaction du CCTP, analyse des offres…) et piloter le prestataire.

Piloter la mise en œuvre des différents temps de concertation et communication autour du projet

Volet conception durable de l’espace public

Piloter l’AMO en gestion intégrée des eaux pluviales sur le projet BHNS : superviser la réalisation du diagnostic, instruire les livrables et organiser leur validation par les directions et les partenaires concernés

Organiser les échanges techniques nécessaires à la validation des orientations d’aménagement retenues, en lien avec l’AMO technique BHNS.

Assurer l’interface avec les partenaires impliqués dans la démarche et avec la mission “procédures réglementaire” du projet sur le dossier loi sur l’eau

Assurer le suivi des recherches de subventions, participer au montage des dossiers, suivre leur réalisation en lien avec la mission subventions du projet.

De formation Ingénieur ou équivalent universitaire, en communication publique, urbanisme, vous justifiez d’une expérience substantielle dans la mise en œuvre de projets urbains ou transports collectifs en site propre. Doté(e) de fortes capacités d’analyse et de synthèse, vous maîtrisez les méthodes et les enjeux de communication publique.

Vous disposez d’une bonne compréhension des volets techniques du projet et de leur articulation : transport, circulation, voirie, urbanisme, systèmes, réseaux, matériel roulant.

Force de proposition, organisé(e) et disponible, vous connaissez les compétences de l’EPCI et leur articulation avec les enjeux communaux et intercommunaux, les relations avec les acteurs public et privés.

Vos connaissances des procédures réglementaires appliquées à ce type de projet, des méthodes de gestion de projet ainsi qu’en matière de marchés publics et de leur gestion contractuelle ne sont plus à démontrer.

Reconnu(e) pour votre aptitude à mobiliser une équipe et les partenaires extérieurs, vous faites preuve de rigueur, de curiosité et de très bonnes aptitudes rédactionnelles.

Poste à temps complet (horaires variables) basé à Limoges.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. Julien BUSSON, chef de projet BHNS au 05.55.45.29.41.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au Président de Limoges Métropole en mentionnant le numéro de l’offre LM-2022-053.

PAR VOIE NUMÉRIQUE : drh@limoges-metropole.fr

OU PAR VOIE POSTALE :

À l’attention de Monsieur le Président de Limoges Métropole – Communauté Urbaine

19 rue Bernard Palissy

87031 LIMOGES Cedex 1