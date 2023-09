Limoges Métropole recrute un Chef du service « Réseau de bus et stationnement en ouvrage » h/f

Poste: un Chef du service « Réseau de bus et stationnement en ouvrage » h/f au sein de la direction des transports et des déplacements - Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux

Communauté urbaine comptant 20 communes pour 206 000 habitants et second pôle urbain de Nouvelle-Aquitaine implanté dans un espace préservé, Limoges Métropole met plus de 900 agents au service du territoire et de ses habitants dans des domaines stratégiques tels que le développement économique, la mobilité durable, le renouvellement urbain, l’aménagement de l’espace et le cycle de l’eau.

Dans ce cadre, Limoges Métropole recrute au sein de la direction des transports et des déplacements, un

Chef du service « Réseau de bus et stationnement en ouvrage » h/f

Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux

Limoges Métropole porte un projet ambitieux de refonte et de modernisation de son réseau de transports urbains visant à développer l’offre et la qualité de service à l’usager à l’horizon 2030. Ce projet s’appuie sur une réorganisation phasée de l’offre autour de lignes hiérarchisées dont 5 lignes de Trolleybus et 2 lignes de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service).

Rattachée au pôle « aménagement et mobilités durables, la direction des transports et des déplacements est composée d’une trentaine d’agents.

Vous pourrez vous appuyer sur une équipe composée de 6 collaborateurs compétents en transports, infrastructures et contrats.

Placé sous la responsabilité de la directrice des transports et des déplacements, vous aurez en charge les missions suivantes :

Management et encadrement du service

Gestion administrative et budgétaire du service

Pilotage et supervision de l’exploitation du réseau de transports et de son exploitant

Suivi contractuel des volets techniques, des éléments économiques des contrats et leurs évolutions et accompagnement du renouvellement du contrat d’exploitation « transport »

Suivi de l’offre de transport en commun et étude des évolutions tarifaires

Suivi des études liées à des projets de travaux et d’aménagements réseau de bus et parcs en ouvrage

Supervision des aménagements et programmes d’investissement (dont dépôt bus) et parcs en ouvrage

Suivi de la qualité du service public

Planification et renouvellement/acquisition des matériels roulants (bus, PMR, trolley)

Pilotage de la mise en œuvre de la coopération intermodale

Participation au projet de BHNS (Bus à haut niveau de service).

Vous disposez d’une expérience dans le domaine des transports et/ou aménagement et/ou infrastructures/génie civil. Vous connaissez l’environnement et le fonctionnement des collectivités territoriales et avez la culture de projet.

Pédagogue, doté d’un bon relationnel et de qualités de synthèse, vous appréciez le travail en équipe et en transversalité. Disponibilité requise.

Conditions d’exercice

Poste à temps complet (horaires variables applicables et déplacements éventuels) situé à Limoges.

Avantages :

25 jours de congés et 14 jours de RTT (temps de travail 37h30)

Horaires variables

Aide à la restauration (restaurants administratifs, titres restaurant)

Aide aux déplacements et au stationnement

Télétravail

Politique RH active (formation, mobilité, qualité de vie au travail…)

Comité d’entreprise (chèques vacances, tickets loisirs, participation centre de loisirs, commandes groupées…)

Prime annuelle (deux versements en mai et novembre de 500 € net)

Salaire net annuel entre 26 000 et 39 000 € – selon profil, statut et expérience du candidat

Informations complémentaires

Les personnes intéressées par ce poste peuvent contacter pour tous renseignements Mme Christine FAUQUEMBERGUE, directrice des transports et des déplacements au 05.55.45.79.64

Merci d’adresser votre candidature lettre de motivation ainsi que votre CV au Président de Limoges Métropole en mentionnant le numéro de l’offre (LM-2023-065)

PAR VOIE NUMÉRIQUE (de préférence) :



PAR VOIE POSTALE :

À l’attention de Monsieur le Président de Limoges Métropole

19 rue Bernard Palissy

87031 LIMOGES Cedex 1