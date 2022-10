Limoges Métropole recrute un Chef du service « transports urbains (h/f)

CONTENU DE L'ANNONCE

Communauté urbaine comptant 20 communes pour 206 000 habitants et second pôle urbain de Nouvelle-Aquitaine implanté dans un espace préservé, Limoges Métropole met plus de 900 agents au service du territoire et de ses habitants dans des domaines stratégiques tels que le développement économique, la mobilité durable, le renouvellement urbain, l’aménagement de l’espace et le cycle de l’eau.

Limoges Métropole recrute au sein de la direction des transports et des déplacements, un

Chef du service « transports urbains » (h/f)

Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux

Limoges Métropole porte un projet ambitieux de refonte et de modernisation de son réseau de transports urbains visant à développer l’offre et la qualité de service à l’usager à l’horizon 2030. Ce projet s’appuie sur une réorganisation phasée de l’offre autour de lignes hiérarchisées dont 5 lignes de Trolleybus et 2 lignes de BHNS.

Missions

Au sein du Pôle Aménagement et Mobilité Durables, placé sous l’autorité de la directrice des transports et des déplacements, vous contribuerez au projet de direction et aurez en charge les missions suivantes :

Mise en œuvre de la politique transport de Limoges Métropole

Participer à la définition de la politique transport de l’EPCI

Organiser la mise en œuvre des orientations stratégiques

Piloter la réorganisation du réseau TCL et le renouvellement des systèmes billettiques et SAEIV (Système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs)

Analyser et apprécier les conséquences économiques des choix techniques opérés par l’EPCI

Responsable de l’exécution du PPI transport pour les investissements le concernant (49M€ HT de dépenses d’investissement prévues sur la période 2023-2028 hors études et travaux BHNS)

Participer à la définition et la mise en œuvre de programmes locaux pour développer les transports publics et l’intermodalité

Participer à la mise en œuvre du projet de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)

Suivi de la concession de service public Transports Urbains (27M€ HT de contribution financière et 16M de voyages en 2019)

Préparer le renouvellement de la CSP en cours

Suivre les éléments techniques et économiques du contrat

Etudier les évolutions tarifaires

Répondre aux sollicitations des différents interlocuteurs (mairies, usagers, exploitants)

Préparer les avenants

Suivre les indicateurs en place

Suivi de la délégation de service public Parcs en ouvrage (1,2M€ HT de redevance annuelle)

Suivre les éléments techniques et économiques du contrat

Répondre aux sollicitations de l’exploitant

Préparer les avenants

Pilotage de la mise en œuvre de la coopération intermodale

Assurer les échanges avec NAM (Nouvelle Aquitaine Mobilité)

Assurer la communication avec les autres autorités organisatrices régionales

Assurer le suivi des contrats de coopération

Assurer une veille et les échanges éventuels sur les dossiers ferroviaires

Encadrement des agents du service

Organiser et planifier les missions des agents

Définir les objectifs et les résultats attendus

Proposer et mettre en place des méthodes de travail et des procédures visant à optimiser l’organisation et le fonctionnement du service

Participer à l’élaboration du budget prévisionnel du service

Participer à l’élaboration des marchés publics nécessaires au bon fonctionnement du service

Assurer ou coordonner la rédaction des délibérations à adopter.

Profil

Une expérience dans le domaine des transports est exigée, notamment en exploitation ainsi qu’en gestion de contrats.

Vous connaissez la réglementation applicable aux transports, les règles de la comptabilité publique, des marchés publics et du versement mobilité ainsi que l’environnement et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Vous maîtrisez l’outil informatique.

Méthodique et organisé, vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse, de sens de l’écoute et de la communication et du sens du travail en équipe.

Disponibilité requise.

Conditions d’exercice

Temps de travail : temps complet – horaires variables applicables.

Lieu d’affectation : Limoges.

Informations complémentaires

Les personnes intéressées par ce poste peuvent contacter pour tous renseignements Mme Christine FAUQUEMBERGUE, directrice des transports et des déplacements au 05.55.45.79.64.

Elles peuvent faire acte de candidature en adressant leur lettre de motivation ainsi que leur CV au Président de Limoges Métropole en mentionnant le numéro de l’offre LM-2022-087.

PAR VOIE NUMÉRIQUE :

drh@limoges-metropole.fr