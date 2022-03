Nantes Métropole recrute un-e Responsable exploitation et contractualisations h/f

Poste: Responsable exploitation et contractualisations h/f - Cadre d’emplois des attachés territoriaux et ingénieurs territoriaux

Dans le cadre de sa politique de recrutement, Nantes Métropole lutte contre toutes les formes de discrimination, vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

Au sein du Département Mobilités de Nantes Métropole, le service stationnement & ports fluviaux a, d’une part, la mission d’établir la stratégie de mise en œuvre de la politique publique du stationnement et de déploiement des activités fluviales et d’autre part, d’assurer l’exploitation des parcs de stationnement et des équipements fluviaux sur le territoire de Nantes Métropole.

Nantes Métropole recrute

Responsable exploitation et contractualisations h/f

Cadre d’emplois des attachés territoriaux et ingénieurs territoriaux

Au sein du service stationnement et ports fluviaux, vous êtes en charge de l’élaboration, du suivi des contractualisations et du pilotage des missions d’exploitation des parkings et des ports fluviaux maritimes.

A ce titre,

Vous pilotez la gestion et le suivi des contractualisations (DSP, marchés, VEFA.…),

Vous assurez le suivi des conditions d’exploitation et des comités des usagers

Vous participez et contribuez à l’élaboration du bouquet de services (opérateurs, covoiturage, vélos, numériques…) et du niveau de service des équipements,

Vous pilotez la démarche qualité,

Vous participez à la définition et à la mise en œuvre de projets,

Vous participez à l’élaboration du budget et au suivi de la démarche performance et de prospective financière.

Profil :

Vous possédez une expérience solide dans la gestion de projets transversaux et multi-partenariaux et disposez de connaissances dans les domaines des déplacements. Vous maîtrisez les procédures relatives aux montages contractuels complexes de la commande publique. Vous savez appréhender l’aspect financier et juridique d’un projet et maîtrisez l’utilisation des outils bureautiques usuels.

Vous possédez des qualités d’analyse, de synthèse, de fortes capacités à travailler en transversalité et savez être force de proposition.

Des réunions occasionnelles le soir, et des déplacements exceptionnels en France ou à l’étranger sont à prévoir.

Lieu de travail : bâtiment champs de mars, 2 cours du champ de mars Nantes.

Rémunération et avantages sociaux :

Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public

Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS, Aides aux familles

Contacts :

Carole MERCIER, Responsable du service stationnement et ports fluviaux (02 40 99 48 75).

Sandrine GIRAUDET, Département RH, 02 52 10 81 29.