Région Nouvelle-Aquitaine recrute Chef du service Mobilité Ferroviaire Territoriale (F/H)

CONTENU DE L'ANNONCE

La Nouvelle-Aquitaine, plus vaste région de France et troisième plus peuplée, offre un cadre de vie exceptionnel, un territoire d’authenticité, d’humanisme et de solidarité.

Rejoindre notre Région, c’est être au service de notre territoire.

Forte de ses 8000 agents et de ses 83 types de métiers, la Région valorise la diversité des profils, favorise l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel et développe les conditions du bien-être au travail. Elle s’attache à développer une culture commune autour d’un projet d’administration porteur de valeurs managériales et d’engagement pour un environnement de travail respectueux et inclusif.

Découvrez les offres d’emploi et venez nous rejoindre !

Nous recrutons pour notre Direction Transports Ferroviaires de Voyageurs (DTFV), notre

Chef du service Mobilité Ferroviaire Territoriale (F/H)

Ingénieur territorial

La Direction des Transports Ferroviaires de Voyageurs supervise, en tant qu’autorité organisatrice, l’exploitation au quotidien du réseau TER Nouvelle-Aquitaine (Horaires et qualité de production pour 95 000 voyageurs et 750 trains par jour…) tout en préparant l’avenir : Services Express Métropolitains, amélioration des infrastructures ferroviaires, modernisation des gares, accessibilité, aménagement de pôle d’échanges multimodaux, plan transport, décarbonation des rames TER, centres de maintenance, futurs contrats TER.

Dans ce contexte, vous dynamisez et mettez en œuvre la politique de transport ferroviaire en collaborant étroitement avec les responsables de secteurs de mobilités, les élus, et les exploitants du réseau, façonnant ainsi l’avenir des transports.

Manager reconnu.e et expériementé.e, vous :

Pilotez et organisez :

Supervision des missions clés comme les comptages et l’information voyageurs

Garantie de la continuité du service en gérant les absences

Animation de la collaboration avec les autres directions en mode projet

Gérez des projets impactants :

Proposition de solutions de mobilité innovantes et optimisation des budgets de projets

Analyse et amélioration des plans de transport de la SNCF

Optimisez les services :

Identification des actions d’amélioration à partir des tableaux de bord de production

Analyse des coûts et recettes des lignes pour une meilleure efficacité

Organisation de comités de lignes pour intégrer les propositions des usagers

Vous négociez également les cofinancements et rédigez les conventions pour des offres améliorées.

Riche d’une solide expérience dans le domaine de la réglementation des transports ferroviaires de voyageurs et d’une formation supérieure en ingénierie (Bac +5), vous connaissez la politique de la Région en matière de transports.

Force de proposition, agile et autonome, votre vision stratégique et votre capacité à traiter des sujets opérationnels et techniques vous permettra de piloter efficacement votre service et de fédérer autour de projets internes à une direction et transversaux.

Pourquoi nous rejoindre :

Jouez un rôle clé dans l’amélioration de la mobilité régionale.

Participez à des projets ambitieux avec un impact direct sur la qualité de vie des usagers.

Évoluez dans un environnement stimulant où l’innovation et la collaboration sont valorisées.

Équilibre vie pro/vie perso : Horaires variables et possibilité de télétravail.

Formation continue : Parcours de formation ambitieux et structuré.

Aide aux transports : Adaptée à vos besoins.

Restauration : Équilibrée et à tarif modéré.

Protection sociale : Renforcée pour une meilleure sécurité.

Politique familiale : Prestations pour enfants, chèques vacances et bien plus.

Poste basé à Bordeaux, Limoges ou Poitiers avec déplacements à prévoir sur l’ensemble de la région.