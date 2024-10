SOCIETE DE LA LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN RECRUTE DIRECTEUR DU PILOTAGE (H/F)

CONTENU DE L'ANNONCE

SOCIETE DE LA LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN – SNLMP

La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan nécessite la construction de 150 km de voies ferrées à grande vitesse afin de relier la France à l’Espagne. Estimé à 6 milliards d’euros, ce grand projet est financé par l’État (40 %), les collectivités territoriales (40 %) et l’Europe (20 %).

La phase 1 du projet, budgétée à 2 milliards d’euros pour 60 km de voies, a été déclarée d’utilité publique. Parallèlement, des études complémentaires sont menées sur certaines fonctionnalités (nouvelles gares, mixité voyageurs/fret) avant le lancement de nouvelles concertations sur la phase 2.

Pour accompagner ce projet majeur, la Région Occitanie, les Départements de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées Orientales, les EPCI de Montpellier, Sète, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Perpignan et Agde participent au financement au travers d’un établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) dénommé Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (SLNMP).

La SLNMP exerce 3 missions principales : la gestion de la participation financière de ses membres, les relations avec la maitrise d’ouvrage (SNCF) et son prestataire chargé du contrat de conception/réalisation, l’ingénierie territoriale.

Pour mettre en œuvre les orientations décidées par le conseil d’administration (CA), la direction de la SNLMP crée le poste de :

Directeur du pilotage (h/f)



Rattaché.e au directeur général, vous êtes responsable de l’organisation et de la mise en œuvre des relations équilibrées avec la Maîtrise d’Ouvrage et son prestataire. A cet effet, vous mettez en place les outils de pilotage et de reporting au profit du CA et des partenaires, ces outils permettant d’assurer le suivi des délais, qualité et coûts au profit des parties prenantes.

Vous êtes responsable du suivi de l’exécution des conventions de financement passées avec le maître d’ouvrage SNCF RESEAU.

Vous coordonnez également la passation des contrats et marchés liés aux missions de la société et en assurez l’exécution.

Vous assurez l’animation de la commission des contrats et du pilotage.

Pour la phase 2, vous effectuez en outre, un lobbying territorial efficient pour permettre la mixité de ligne et accompagnez les nouvelles concertations pour améliorer l’acceptabilité du projet.

Ce poste intéresse un.e ingénieur.e actuellement chargé.e des investissements ferroviaires techniques et/ou financiers en collectivité régionale ou à l’Etat, ou un.e directeur.rice de projet ferroviaire au sein d’une entreprise d’ingénierie. Expérience du management de projets complexes, capacité à anticiper et comprendre les jeux d’acteurs, capacité de conviction et intelligence situationnelle sont attendues pour réussir ce défi Public-Privé. Maitrise de l’anglais nécessaire, de l’espagnol souhaitée.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à Quadra via l’espace candidat de notre site web www.quadra-consultants.com