Le tram T7 en service dans l’est lyonnais

Prévue en novembre et reportée à cause du reconfinement, la mise en service de la ligne de tramway T7 a finalement eu lieu trois mois plus tard, en février, ultime avatar d’un projet âprement discuté entre son supporter numéro un, le président de l’OL Jean-Michel Aulas, et les élus moins enthousiastes du Sytral et de la Métropole. La nouvelle ligne qui relie la station Vaux-en Velin-la Soie au terminus OL Vallée de Décines, sur le parvis du Groupama Stadium, représente au total près de six kilomètres avec quatre stations pour un investissement de 1,6 million d’euros. Ce coût défiant toute concurrence s’explique par l’infrastructure existante en grande partie dédiée au tramway T3 et à Rhônexpress, d’où un embranchement permet l’accès vers OL Valley.

