Smoove et Zoov pédalent ensemble sur le créneau du vélo en libre service

Smoove, la société spécialisée dans la conception et la fourniture de systèmes de vélos en libre-service, notamment pour le service Vélib’ à Paris, a annoncé, le 31 mars, son rapprochement avec Zoov, un autre fournisseur de vélo électrique en free-floating et connectés.

Smoove, créée en 2008, annonce avoir déployé plus de 50 000 vélos électriques et mécaniques dans 23 villes à travers le monde dont Moscou, Vancouver, Helsinki, Lima et Paris, où elle compte plus de 400 000 abonnés et des records à 215 000 trajets par jour.

Plus jeune, Zoov, née en 2017, exploite, 1 000 vélos au sud de la région parisienne et à Bordeaux. Elle fournit aussi des vélos électriques à l’opérateur Pony, présent à Grenoble et à Paris, depuis mars, avec des vélos Zoov le long des lignes de métro 1 et 13.

En associant l’expérience et la présence internationale de Smoove à l’avancée technologique de Zoov, la nouvelle entité explique qu’elle aura la capacité de répondre aux attentes des municipalités de toutes tailles.

Les prises de participations n’ont pas été dévoilées. Et aucun nom spécifique pour la nouvelle entité n’est prévu. Les noms des deux sociétés vont coexister. Dans cette opération, Mobivia, maison mère de Smoove via sa filiale Via ID, reste actionnaire majoritaire de la nouvelle entité, aux côtés des fondateurs de Zoov et des investisseurs de la start-up : Daphni, C4 Ventures, Road Ventures, BNP Paribas Développement et la Banque des Territoires. La nouvelle entité prépare une levée de fonds qui aura notamment pour objectif d’accélérer son développement commercial.

Ludovic Bertrand, président de Smoove, prend la présidence de la nouvelle entité et Eric Carreel, président de Zoov, entre au conseil d’administration. Amira Haberah et Arnaud Le Rodallec, cofondateurs de Zoov, poursuivent leurs missions en tant que directeur produit et directrice marketing et commercial. Ils travailleront étroitement avec Benoît Yameundjeu, directeur général de Smoove qui prend la tête de l’ensemble aux côtés de Olivier Carton, directeur des opérations. Quant aux collaborateurs de Smoove et de Zoov, répartis entre Paris, Lyon et Bordeaux, ils rejoindront la nouvelle entité dans les semaines à venir et l’ensemble des sites seront conservés.

Y. G.