Nouveau bras de fer entre IDFM et l’Etat sur une indemnisation des pertes dues au Covid

L’autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) “manque à ses devoirs” en suspendant ses paiements à la RATP et à la SNCF, faute d’accord avec le gouvernement sur la compensation des pertes liées au Covid-19, a indiqué à l’AFP le 28 septembre le ministère des Transports..

IDFM, autorité présidée par Valérie Pécresse, réclame 1,3 milliard d’euros à l’État (dont un milliard pour le recul des recettes tarifaires) et a annoncé la veille la suspension de ses paiements aux deux groupes publics, faute d’argent. Elle verse tous les mois environ 400 millions d’euros à la RATP et 300 millions à la SNCF, pour faire rouler les trains, RER, métro, trams et bus dans la région capitale.

